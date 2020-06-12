HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da, 25 yaşındaki S.A., 17 yaşındaki nişanlısı Z.K. ile kısa etek giymesi nedeniyle kavga etti. Kavganın ardından gözyaşlarına boğulan genç kız, polis merkezine giderek, kendisine hakaret ettiği, tehditte ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü S.A.’dan şikayetçi oldu.

AİLESİNDEN HABERSİZ NİŞANLANMIŞ

Genç kız Z.K. nişandan ailesini haberdar olmadığını belirterek, “S.A.’nın ailesinin katıldığı bir törenle nişanladık. Sonra ailem öğrenince S.A.’dan uzak durmamı istediler. S.A. kendisiyle kaçmamı istedi. Babam beni evden çıkarmadı. S.A. beni tehdit etmeye başladı” dedi. Şikayet üzerine polis ekipleri, S.A.’yı evinde gözaltına aldı.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMADIM"

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., ifadesinde, “Doğum gününde kısa etek giydiği için kavga ettik. Kendisine bağırdım. Kesinlikle hakaret ve küfür etmedim. Daha sonra da öptüm. Sonra beni polise şikayet etti. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım” dedi.

BİR AY YAKLAŞMAMA KARARI

Genç kızın anne ve babası ise, nişandan haberleri olmadıklarını belirterek, S.A. ve evde yapılan nişana göz yuman ailesinden şikayetçi oldu. Genç kızın ailesi, fotoğrafları polise delil olarak sundu. Z.K.’ya bir ay süreyle koruma kararı verildi. Olayla ilgili tehdit ve istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.