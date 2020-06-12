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Selfie felaketi! Son fotoğraf!

Denizli'nin Kale ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülsüm Mayuk (11),selfie yaparken baraj göletine düştü. Mayuk ve onu kurtarmak için suya atlayan dayısı Melik Tunahan Nazalı (23),boğuldu. Dayı ile yeğeninden geriye son çekildikleri fotoğraf kaldı

Dayı ile yeğeni selfie kurbanı oldu
DHA

Denizli'nin Kale ilçesinde, dün saat 14.30 sıralarında Kayabaş Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik için gölete giden Gülsüm Mayuk (11),dayısı Melik Tunahan Nazalı (23) ile göl kenarında dolaşıp fotoğraf çekildi. Mayuk daha sonra gölet kenarında selfie çekmek isterken dengesini kaybederek suya düştü.

İKİSİ DE SUDAN ÇIKAMADI

DHA'da yer alan habere göre yeğeninin gölete düştüğünü gören dayısı Melik Tunahan Nazalı, hemen suya atladı. Dayı- yeğen bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlu ve torunu sudan çıkamayan Yaşar Nazalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´nın Su Altı Arama Kurtarma ekibi suya girerek arama çalışması başlattı. Olay bekleyen gözü yaşlı Yaşar Nazalı, "Tunahan´ım ben seni böylemi bekleyecektim. Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından dayı ve yeğinin cansız bedenine ulaşıldı.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Yaşamını yitiren dayı ve yeğeninin olayın hemen öncesinde birlikte fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı. Yan yana son kez poz veren Mayuk ve Nazalı´nın fotoğrafı yürekleri dağladı. Nazalı´nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesedi otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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