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HaberlerGündem3. SayfaFACİA! Son dakika: Kısıtlamayı deldilip felakete direksiyon çevridiler
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Bursa'da kısıtlamaya uymayıp çıktıkları gezinti faciayla bitti

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişinin, otomobille çıktıkları gezinti faciayla bitti. Kontrolden çıkan otomobil, önce işçileri taşıyan servis otobüsüne çarptı, ardından durağa girdi. Feci kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçtaki 4 kişi yaralandı

FACİA! Son dakika: Kısıtlamayı deldilip felakete direksiyon çevridiler
Kısıtlamada gezinti faciayla bitti!
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AA

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişi, trafik kazası geçirdi, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bedirhan Olgun'un kullandığı 16 LOL 28 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Değirmenönü mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce işçileri taşıyan 16 EP 273 plakalı servis otobüsüne çarptı, ardından durağa girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Acil Kurtarma Arama ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Olgun yaşamını yitirdi, araçtaki Bilal P., Yusuf B., Osman G. ve Muzaffer Samet T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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