Boşanma aşamasındaki koca kafede dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Manisa'nın Soma ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ç. (34),boşanma aşamasındaki eşi T.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Şiddete engel olmaya çalışan biri kadın 2 kişi T.Ç.'nin saldırısına uğradı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Soma'da bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi İ.Ö., boşanma aşamasındaki eşi T.Ç. ile kafede buluştu. Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan T.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ç.'nin başına vurmaya başladı.

MÜDAHALE EDENLERİ DE DARBETTİ

Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ç., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri kadın 2 kişi müdahale etti. Masalarından kalkan 2 kişi, yardıma koşarak çaresizce kendini korumaya çalışan İ.Ç.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Bu sırada T.Ç., kendisine tepki gösteren iki kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı.

POLİS KISA SÜREDE GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan biri kadın 2 kişiye olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.Ç. ise, polis tarafından gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı kafeteryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, masada oturan T.Ç.'nin eşiyle tartışmasından sonra eline aldığı bardak ve bıçakla ayağa kalkıp 4 aylık bebeklerinin yanında İ.Ç.'ye saldırdığı, defalarca kafasına ve karın bölgesine vurduğu görüldü. Görüntülerde şiddete uğrayan kadını arka masada oturan biri kadın 2 kişinin korumaya çalışıyor. 2 kişinin T.Ç.'ye engel olmaya çalıştığı görülürken, o sırada yan masada oturan 2 gencin ise yaşananları sadece izlediği görüldü. Ayrıca görüntüde T.Ç.'nin kendisine engel olmak isteyen biri kadın iki kişiye de saldırıp olay yerinden kaçtığı yer aldı.

İŞLETME SAHİBİ: MASADA BIÇAK VARDI, ALLAH'TAN KESKİN DEĞİLDİ

İHA'nın haberine göre, dehşet anlarını anlatan kafe işletmecisi Murat İnce, "Her şey 15 saniye içerisinde oldu. Ben kasada müşterilerimize bakıyordum. Herkes kadın diyor ama kurtaran kişi erkek aslında. Kavgadan önce yaklaşık 1 saat burada oturdular. Ama maalesef adam önce kalkıyor ardından da kendi karısına bardakla vuruyor. Orada masada bıçak vardı. Allah’tan keskin değildi. Onunla vurmaya çalışıyor. Masada oturan bir beyefendi de adama müdahale etti. Ben de kaçarken onu yakaladım. Polise telefon açtık. Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik. Şahsı da polise teslim ettik" dedi.

'İLK DEFA ŞAHİT OLDUM, ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM'

İşletmesinde kadınlara yönelik istihdam sağladığını ve ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyleyen İnce, olay sonrası büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Ben kendim de bir esnaf olarak benim burada 20 tane de çalışanım var. Bu 20 çalışanımdan 15’i kadın. Biz burada yaşanan olaya çok üzüldük. Kadına şiddete de ‘hayır’ diyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Hanımefendi de taburcu olduğunu öğrendik. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Ben kendi erkekliğimden utandım. 15 yıldan beri esnafım, Soma’da ve kendi işletmemde böyle bir olay yaşandığı için çok üzüldüm. Şahıs kalkıp eşine saldırıyor. Keşke olmasaydı" ifadelerini kullandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan İ.Ç.'nin, T.Ç.'den boşanma aşamasında olduğu ve davalarının devam ettiği öğrenildi. O gün kafede maden işçisi T.Ç. ile 4 aylık çocuklarını göstermek üzere buluştuğu öğrenilen İ.Ç.'nin olayın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan T.Ç.'nin emniyetteki sorgusuna devam edildiği, buradan da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.