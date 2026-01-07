Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 07.01.2026 - 16:16
        Forkliftin altında kalan işçi can verdi
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

        KAYAN FORKLİFTİN ALTINDA KALDI

        Kırkmerdiven mevkisinde dün yol çalışması yapıldığı sırada Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Atabey Esen, kayan forkliftin altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Kayacık Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen cenazeye, kazada yaşamını yitiren Atabey Esen'in (28) ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Esen'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

