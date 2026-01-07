Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı
KAYAN FORKLİFTİN ALTINDA KALDI
Kırkmerdiven mevkisinde dün yol çalışması yapıldığı sırada Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Atabey Esen, kayan forkliftin altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Kayacık Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen cenazeye, kazada yaşamını yitiren Atabey Esen'in (28) ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Esen'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.