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Kocaeli'de uygunsuz koşullarda kurbanlıklarını kestiler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kurban Bayramı'na yakışmayan görüntüler yaşandı. Sağlığa ve çevreye uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilen hayvan kesimleri bu kadar da olmaz dedirtti

REZALET... Son dakika: Kocaeli'de uygunsuz koşullarda kurbanlıklarını kestiler - Güncel haberler
Rezalet!
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DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kurbanlık hayvanlarını alan bazı kişiler, arazide uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

Derince'nin Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarından hayvan satın alanlar, kendi imkanlarıyla arazide kesti.

Uygunsuz koşullarda kesilen hayvanların kanları, etrafa akarken, derilerinin de bölgedeki tellere asıldığı görüldü.

Kesime çocuklarını da getirenler, balta ve satırlarla parçalanan etleri evlerine götürdü. Kurbanlıkların bazı organlarının ise araziye atıldığı görüldü.

SULTANGAZİ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Sultangazi'de hayvan satış alanında kurbanlıklarını satın alanlar, yol kenarı ve boş arazilerde kesim yaptı. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak kesim yapanlara ceza kesti.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan hayvan satış alanı Kurban bayramının ilk gününde hareketliydi. Kurbanlıklarını satın alanlar yol kenarında ve boş arazilerde kesim yaptı. Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara ceza kesti.

"KURBAN BAYRAMLARINDA KESİME GELİYORUM"

Kaçak kesim yapanlardan Şaban Üstünalp, "Mutlaka ihtiyaç sahiplerinede elimizden geldiği kadarıyla dağıtacağız. Bayramda Allah'a ne et, ne kan ulaşır, takvası ulaşır. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olacağız. İki tane ufak baş kestim. Bir tanesini dağıtacağız bir tanesi çoluk çocuğumla yiyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bahattin Doğan ise “Tekstilde çalışıyorum. Kurban bayramlarında kesime geliyorum. Şu ana kadar beş tane kestik. Geçen sene aynı yerde burada elimi kestim. Bu sene de inşallah bir sakatlık olmaz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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