Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında baba yaralanırken, 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

GENÇ SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'daki habere göre kaza Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rize'den Trabzon istikametine panelvan minibüs ile seyir halinde olan 19 yaşındaki genç sürücü Enes Kınalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YOL KENARINDAKİ LEVHAYA ÇARPTI

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan trafik yön levhasının direğine çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkışırken, araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Ekipler tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Kınalı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kınalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı kazada yaralanan baba İsmail Kınalı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Enes Kınalı'nın bugün Araklı ilçesinin Yoncalı Mahallesinde cuma namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.