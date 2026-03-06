Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kontrolden çıkan minibüs trafik levhasına çarptı! Baba ile 19 yaşındaki oğlunu ayıran kaza | Son dakika haberleri

        Kontrolden çıkan minibüs trafik levhasına çarptı! Baba ile 19 yaşındaki oğlunu ayıran kaza

        Trabzon'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Enes Kınalı'nın kullandığı panelvan minibüs yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Ağır yaralanan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazada yaralanan babasının tedavisi sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 yaşında hayattan koptu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında baba yaralanırken, 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

        GENÇ SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre kaza Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rize'den Trabzon istikametine panelvan minibüs ile seyir halinde olan 19 yaşındaki genç sürücü Enes Kınalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        YOL KENARINDAKİ LEVHAYA ÇARPTI

        Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan trafik yön levhasının direğine çarptı.

        SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

        Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkışırken, araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

        Ekipler tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Kınalı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Kınalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Aynı kazada yaralanan baba İsmail Kınalı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Enes Kınalı'nın bugün Araklı ilçesinin Yoncalı Mahallesinde cuma namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan'da dron destekli 'kaynak' denetimi

        Eyüpsultan'da ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte 'kaynak' yaptığı belirlenen sürücüler dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 5 sürücüye para cezası uygulandı. (DHA)

        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"