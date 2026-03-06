Kontrolden çıkan minibüs trafik levhasına çarptı! Baba ile 19 yaşındaki oğlunu ayıran kaza
Trabzon'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Enes Kınalı'nın kullandığı panelvan minibüs yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Ağır yaralanan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazada yaralanan babasının tedavisi sürüyor
Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında baba yaralanırken, 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
GENÇ SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'daki habere göre kaza Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rize'den Trabzon istikametine panelvan minibüs ile seyir halinde olan 19 yaşındaki genç sürücü Enes Kınalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
YOL KENARINDAKİ LEVHAYA ÇARPTI
Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan trafik yön levhasının direğine çarptı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkışırken, araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI
Ekipler tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Kınalı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kınalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Aynı kazada yaralanan baba İsmail Kınalı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Enes Kınalı'nın bugün Araklı ilçesinin Yoncalı Mahallesinde cuma namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.