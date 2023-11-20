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        Haberler Gündem Güncel FACİADAN DÖNÜLDÜ! Son dakika: Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

        Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

        Konya'da seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Araçtaki 40 yolcu tahliye edilirken alevler tüm otobüsü sardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:17
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        Konya'da yolcu otobüsü küle döndü!
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halinde yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti.

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        Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürürken, olay il e ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Konya
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