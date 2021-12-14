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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Korkunç iddia! Evlilik teklifini reddedince öldürdü
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Son dakika haberler... Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da yabancı uyruklu 22 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının genç kızı evlilik teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi

Son dakika: Korkunç iddia! Evlilik teklifini reddedince öldürdü
Korkunç iddia! Evlilik teklifini reddedince öldürdü
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İHA

Edinilen bilgiye göre, olay dün Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Selva Hinedi (22), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, göğsünden bıçaklanan genç kız yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sokağın ortasında kanlar içerisinde kalan kadını görenler, durumu sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak şüpheli hareketleri olan kimseyi görüp görmediklerini sordu.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Sokak ve bağlantılı bölgelerdeki vatandaşlarla görüşüp bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet zanlısının yabancı uyruklu İyad El H. olduğunu belirledi. Öldürülen kadının ailesinin de tanıdığı olduğu öğrenilen zanlı, polisin düzenlediği baskınla Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesindeki bir arkadaşının evinde gözaltına alındı.

Zanlı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İyad El H.’nin genç kızı evlilik teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

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