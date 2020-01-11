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İstanbul'da korkunç olay! İşyerinde patlama: 3 yaralı!

İstanbul Başakşehir sanayi sitesindeki bir işyerinde bu sabah saatlerinde hava tankı patladı. Patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

işyerinde kaza
DHA

İstanbul Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre olayda iş yerinde bulunan işyeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.

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