İHA

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K isimli kadın bir süredir eşinden ayrı olarak iki kızıyla birlikte kent merkezinde yaşıyordu.

İHA'nın haberine göre, talihsiz kadının H.A isimli oğlu, annesinin yalnız olduğu anı fırsat bilerek akşam saatlerinde eve geldi. Burada anne oğul arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

Korkunç olayda 18 yaşındaki H.A. ise, yanında getirdiği tabanca ile annesinin iki ayağına ateş etti. Olayın ardından H.A. bölgeden kaçarken, sesleri duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri binaya girdiği sırada yaralı ve baygın halde bulduğu talihsiz kadını Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından annesini silahla yaralayıp bölgeden uzaklaşan H.A.’yı arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda etrafta suç aletini arama çalışmalarına da başladı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.