Evinde kurşun yağdırıp araçlarını yaktılar! 0:00 / 0:00

İHA

Sabaha karşı 05.00 sularında yaşanan olayda 4 kişi, önce sokaktaki trafo panosunun kapağını kırıp şalteri aşağı indirerek mahallenin elektriğini kesti.

İHA'nın haberine göre şahıslar, daha sonra sokak üzerinde evli ve 3 çocuk babası Fehmi Erdoğan’ın evine gidip ön kapıdan girmeye çalıştı.

Ön kapıdan giremeyince arka kapıyı kırıp içeri giren şahıslar, ev sahibi Fehmi Erdoğan ile boğuşmaya başladı. Yaşanan arbedede Fehmi Erdoğan pompalı tüfekle ve tabancayla vurularak yaralandı.

Ağır yaralanan Fehmi Erdoğan

Olayın ardından 4 şahıs kaçarken, Fehmi Erdoğan’ın garajında park halindeki otomobiline ve kamyonetine benzin döküp yaktı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yanan araçlar, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Fehmi Erdoğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fehmi Erdoğan'ın yakınlarından Halit Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evine saat 05.00’te baskın yapmışlar. Önce trafonun kapağını kırıp şalteri indirmişler. Sonra da eve gitmişler, kapısını kurşunla vurmuşlar. Açılmayınca arka kapıya dayanmışlar. Kapıyı kırıp içeri girmişler, boğuşmuşlar. Ardından kurşun sıkmışlar. Ondan sonra da arabaları yakıp kaçıp gitmişler."

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Fehmi Erdoğan’ın vücudunda çok sayıda saçma olduğu, acil ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.