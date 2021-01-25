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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Koronavirüs kısıtlamalara büyük tepki: Hollanda karıştı! - Haberler
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Koronavirüs kısıtlamalara büyük tepki: Hollanda karıştı!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Koronavirüs kısıtlamalara büyük tepki: Hollanda karıştı! - Haberler
Kısıtlamalara büyük tepki: Hollanda karıştı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüs salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü.

Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE

Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam'da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı. Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

9 ŞUBAT'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hollanda’da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hollanda’da geçtiğimiz hafta yapılan kısıtlama karşıtı protestolar da ise 143 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede, toplam vaka sayısı 948 bin 933’e, toplam can kaybı ise 13 bin 540’a ulaştı.

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