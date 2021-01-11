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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 10 bin 220

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi, 174 hasta ise hayatnı kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 10 bin 220
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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