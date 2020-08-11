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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1183

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 15 hasta hayatını kaybetti, 1183 yeni vaka tespit edildi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

'' SON 3 GÜNDÜR HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR''

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

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