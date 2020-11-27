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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs tablosu 27 Kasım... Korona yeni vaka sayısı 29 bin 845
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 845

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi, 177 hasta ise hayatını kaybetti. Bu tabloya göre günlük can kaybı sayısı en üst seviyeye ulaştı...

Son dakika koronavirüs tablosu 27 Kasım... Korona yeni vaka sayısı 29 bin 845

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

''AĞIR HASTA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.'' dedi.

GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISI EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) rakamlarında günlük can kaybı sayısının en üst seviyeye ulaştığı dikkat çekti.

İŞTE SON 10 GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU


25 KASIM’DAN BU YANA VAKALAR

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor. Buna göre vaka sayıları gün gün şöyle oldu:

25 Kasım 2020: 28.351
26 Kasım 2020: 29.132
27 Kasım 2020: 29.845

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