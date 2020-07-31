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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınSon dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 982! İşte bugünkü koronavirüs tablosu
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 982

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 17 hasta hayatını kaybetti, yeni 982 vaka tespit edildi

Fahrettin Koca

Türkiye'de son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu. Son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." dedi.

Bakan Koca, "27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." ifadesinde bulundu.


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