Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

        Batman'ın Kozluk ilçesinde balık avı sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:20 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık avlamak isterken canından oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Kozluk ilçesinde balık avı sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        CİSMİN PATLAMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

        İHA'nın haberine göre, Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Barajı kenarında balık avlayan 64 yaşındaki Vezir İder, elinde bulunan ve dinamit olduğu tahmin edilen bir cismin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İder, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu

        DHA) İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da kaçak ilaç operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması