Batman'ın Kozluk ilçesinde balık avı sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

CİSMİN PATLAMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

İHA'nın haberine göre, Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Barajı kenarında balık avlayan 64 yaşındaki Vezir İder, elinde bulunan ve dinamit olduğu tahmin edilen bir cismin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İder, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.