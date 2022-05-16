Kremlin'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 0:00 / 0:00

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Kremlin' Sözcüsü Dmitry Peskov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması kararını yakıdan izliyoruz, NATO'nun genişlemesi kıtanın güvenliğini güçlendirmeyecek" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 24 Şubat'ta başlamasının ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını yakından takip ettiğini söyledi.

Peskov, NATO'nun genişlemesinin kıtanın güvenliğini güçlendirmeyeceğini ifade etti.

"BÜYÜK BİR HATA"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirmiş ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurgulamıştı.

Ryabkov "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.