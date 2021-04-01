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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kremlin'den Ukrayna ile krize yönelik açıklama! - Haberler
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Kremlin'den Ukrayna ile krize yönelik açıklama!

Son dakika... Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Sınırdaki askeri hareketliliğimiz başka ülkeye tehdit değil, Moskova'nın güvenliğini garanti altına almak için" denildi

SON DAKİKA: Kremlin'den Ukrayna ile krize yönelik açıklama! - Haberler
Reuters

Ukrayna Genelkurmay Başkanı geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tatbikat adı altında Ukrayna sınırı yakınlarında konuşlandırdığı askerlerin sayısını artırdığını açıklamıştı

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna sınırındakiRus birliği ve askeri teçhizat hareketliliği başka bir ülkeye tehdit değil, Moskova'nın güvenliği garanti altına almak için” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü duyurdu.

Price tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti." ifadesine yer verildi.

4 UKRAYNA ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Ukrayna’da Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri ölmüştü.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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