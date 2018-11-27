Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu, Beştepe'deki Külliye'de toplandı. MGK'nın gündeminde, Suriye'deki gelişmeler, Münbiç mutabakatı gibi konular yer alıyor.

5 saat süren MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisinin yayınlandı.

MGK BİLDİRİSİ

Bildiride, Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı belirtildi. Irak'taki terör örgütlerine yönelik operasyonların süreceği kaydedildi.

İşte bildiride yer alan ifadeler:

FIRAT'IN DOĞUSU VURGUSU

Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

(Suriye'de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir

Suriye'de meşru müdafaa hakkımız kullanılacaktır.

Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.

Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.

Suriye ve Irakta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda MGK'ya ilişkin, "Çok önemli kararlar alacağız" demişti.

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