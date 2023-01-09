Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evdeki tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla annesini vurdu.
İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu annesi Güzel Hançer’i başından vurdu.
Silah sesi üzerine odaya gelen aile fertleri, anneyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne Güzel Hançer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise polis merkezine götürüldü.
Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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