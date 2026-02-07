Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Küçükçekmece'de bir emlakçıya silahlı saldırı düzenlendi

        Küçükçekmece'de bir emlakçıya silahlı saldırı düzenlendi

        İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak dükkanını hedef alan motosikletli şahıslar silahla 2 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:00
        İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak dükkanını hedef alan motosikletli şahıslar silahla 2 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

        2 EL ATEŞ AÇARAK UZAKLAŞTI

        Olay, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 325. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktan geçen motosikletli şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle emlak dükkanına gelerek dükkanın kapalı olduğu esnada dükkana 2 el ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

        POLİS GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dükkan önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda can kaybı veya yaralı olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemenin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Spor Bülteni - 6 Şubat 2026 (Fenerbahçe Geriden Gelerek Kazandı)

        Fenerbahçe geriden gelerek kazandı. Tedesco: Transfer penceresi bizim için pozitif geçti. PFDK'dan Milan Skriniar'a 2 maç ceza. Kartal Kupada 1 puanı son anda aldı. Kocaelispor'un acı günü. Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz hayatını kaybetti. Fenerbahçe Beko hız kesmiyor, sarı lacivertli...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
