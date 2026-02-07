İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak dükkanını hedef alan motosikletli şahıslar silahla 2 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

2 EL ATEŞ AÇARAK UZAKLAŞTI

Olay, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 325. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktan geçen motosikletli şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle emlak dükkanına gelerek dükkanın kapalı olduğu esnada dükkana 2 el ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dükkan önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda can kaybı veya yaralı olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemenin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.