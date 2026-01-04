Habertürk
        Son dakika: Kütahya haberleri: Uzaklaştırma kararı olan damat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Uzaklaştırma kararı olan damat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi

        Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, gece saatlerinde kayınvalidesinin evinde yangın çıkardı. Çıkan yangında evde bulunanlar yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:10
        Kayınvalidesinin evini ateşe verdi
        Kütahya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., gece saatlerinde kayınvalidesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

        DHA'nın haberine göre olay; saat 03.00 sıralarında Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., eşi Azime M.'nin annesiyle birlikte kaldığı 3 katlı eve geldi.

        ARKA BALKONDAN TIRMANDI

        Herkes uyuduğu sırada arka balkondan tırmanarak içeri girdiği belirtilen Eyüp M., iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı maddeyi döküp evi ateşe vererek kaçtı.

        YANGINI ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yangında evde bulunan Azime M. ile annesinin ayaklarından yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp M.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

