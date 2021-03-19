Kuzey Kore'den ABD'ye ret! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Üst düzey Kuzey Koreli bir diplomat, ABD'nin iletişime geçmeye çalıştığını iddialarını doğruladı. Yetkili, ABD'nin girişimlerini 'ucuz numara' olarak tanımladı ve Washington düşmanca tavırları bırakmadığı sürece çağrısının yanıtlanmayacağını söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı yardımcısı Choe Son Hui, Kuzey Kore'nin dış ilişkileri, ABD yönetiminin yaklaşımı ve ABD'nin görüşme talebini reddettiklerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore'ye ziyareti sırasında yapıldı.

Choe, ABD'nin üçüncü bir ülke üzerinden olanlar dahil, çeşitli yollardan e-postalar ve telefon mesajları göndererek temasa geçmeye çalıştığını belirtti.

"UCUZ NUMARA"

Temas girişimlerini 'ucuz numara' olarak nitelendiren Choe, ABD'nin kamuoyunun gözünde zaman kazanmak istediğini söyledi.

Choe, "ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana duyulan tek şey, 'Kuzey Kore'den gelen tehdit' şeklindeki teori ve 'nükleer silahlardan tamamen arınma' yönündeki temelsiz söylemler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin düşmanca tavırları sürdüğü sürece Kuzey Kore ile iletişimin mümkün olmadığını dile getirdi.

BEYAZ SARAY "YANIT ALAMADIK" DEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarına iddiaları doğrulamış, karşı taraftan henüz bir yanıt alamadıklarını belirtmişti.

Hafta sonu ülke basınında Kuzey Kore ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Psaki, "Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığımız haberlerini teyit edebilirim. Birçok kanalı bunun için kullandık." demişti.