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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın bariyerlere çarpıp refüje devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerlere çarpan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Otoyolun İstanbul'un Beykoz ilçesi Poyrazköy mevkisinde, Edirne istikametine giden Ercan T. (49) yönetimindeki, hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı TIR, bariyerlere çarpıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ercan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Ömer D. (35) de çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun Ankara istikametine dökülen hayvan yemi nedeniyle, trafik her iki yönden kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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