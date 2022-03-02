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Haberler Dünya "3. Dünya Savaşı..." dedi, dünya diken üzerinde dinledi! Lavrov'dan son dakika açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi ve nükleer açıklaması!

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.

Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi!
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi. Rusya'nın geçen hafta askeri operasyon başlattığını söyleyen Lavrov, Kiev'in nükleer silaha sahip olmasını "gerçek tehlike" olarak nitelendirdi.

PUTIN'DEN CAYDIRICI GÜÇ EMRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirmişti.

Son olarak TASS haber ajansına konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Diğer yandan Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuşmuştu.

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