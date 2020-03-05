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HaberlerMagazinSon dakika: Levent Can'dan haber var! Usta oyuncu Levent Can kalp krizi geçirmişti
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Levent Can'dan haber var

Usta oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Kurtlar Vadisi, Ezel ve Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan 48 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi

Levent Can

Birçok dizide rol alan oyuncu Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre yoğun bakımda kalan 48 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

LEVENT CAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde de rol aldı. Daha sonra başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.

  

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