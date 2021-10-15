Liseli Kerem de 'laf atma' kurbanı! 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında bıçakla ağır yaralanan lise öğrencisi 17 yaşındaki Kerem D. hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kahvehanenin önünde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Kerem D., Onur Ö. tarafından bıçaklandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan lise öğrencisi Kerem D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kerem D., iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Onur Ö. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.