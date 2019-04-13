İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçilik binası yakınlarında Hollandpark caddesinde bir aracın içerisinde silahla 10 el ateş edildi. Silah sesi üzerine polisler Holland Park, Kensington'a geldi.

Saldırının ardından Ukrayna Büyükelçilik binası kapatıldı.

Görgü şahitleri bölgede 10 kadar silah sesi duyduğunu söyledi. Bir görgü şahidi bir kişinin büyükelçilik yakınında bir arabadan silah atıldığını polisin de ateşle karşılık verdiğini söyledi. Polis silah sesi duyulan bölgeyi kordon altına aldı. Bunun bir terör saldırısı olmadığı açıklandı.