Son zamanlarda sık sık artışın yaşandığı akaryakıt fiyatları için yeni bir zam daha kapıda. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, LPG ve benzine zam geliyor. Bu noktada, LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile akaryakıt fiyatları ciddi bir artış yaşamıştı. Gelecek olan son zam ile beraber benzinin litre fiyatı 23 TL'ye dayanacak. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul benzin fiyatları ve LPG, motorin fiyatı...