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        5 kişinin öldüğü makas dehşetinin boyutu tespit tutanağında yer aldı!

        İzmir'de 5 kişinin feci şekilde yaşamını yitirdiği makas dehşetinde tespit tutanağı ortaya çıktı. Hazırlanan tutanakta tüm kusurun hafif ticari aracın tutuklanan sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğuna dikkat çekildi

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:22
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
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        Tüm kusurun ise hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

        İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre tutanakta, kazadaki tüm kusurun trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği belirtilen hafif ticari araç sürücü Yusuf İslam Koçak'a (19) ait olduğu belirtildi.

        5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Gölcükler Mahallesi İzmir- Aydın Karayolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı.

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        Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Özcan Özer (57), oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.

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        HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Kaza anı ise, bir otomobilin araç kamerası tarafından da anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı.

        Kazayla ilgili tespit tutanağı da ortaya çıktı. Tutanakta, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar kusursuz olduklarının tespit edildiği belirtildi.

        Tüm kusurun ise hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

        "Bu kazanın oluşumunda araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır."

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