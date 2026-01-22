Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası

        Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası

        Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok'un yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:08
        Sancak Apartmanı davasında karar
        Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok'un yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 sanığı hapis cezasına çarptırdı.

        5 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, binanın fenni sorumlusu A.C. ile müteahhit R.P.'yi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Proje sorumlusu J.D. hakkında ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yargılama kapsamında, yapım belgelerinde imzası bulunan dönemin belediye personeli M.H.B. ve M.B. de 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

        DOSYAYA İLİŞKİN İSTİNAF YOLU AÇIK

        Kararın ardından duruşma salonunda taraflara hüküm tebliğ edilirken, dosyaya ilişkin istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

