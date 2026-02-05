Habertürk
        Son dakika: Manavgat Irmağı taştı, Antalya-Alanya otoban şantiyesi sular altında kaldı | Son dakika haberleri

        Manavgat Irmağı taştı, Antalya-Alanya otoban şantiyesi sular altında kaldı

        Antalya'da Oymapınar Barajı'ndan su bırakılmasıyla debisi yükselen Manavgat Irmağı taştı. Taşkın sonucu Antalya-Alanya otoyolu inşaat şantiyeleri ile çevredeki tarım arazileri sular altında kalırken, bazı iş makineleri de zarar gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:33 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:33
        Manavgat ırmağı taştı: Araziler sular altında kaldı
        Antalya’da Oymapınar Barajı’ndan su bırakılmasıyla debisi yükselen Manavgat Irmağı taştı. Taşkın sonucu Antalya-Alanya otoyolu inşaat şantiyeleri ile çevredeki tarım arazileri sular altında kalırken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Barajı’ndan bırakılan suyla birlikte Manavgat Irmağı’nın debisi yükseldi. Irmağın taşması sonucu yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu’nun Bucak Şeyhler ve Ulukapı mevkilerindeki şantiye alanları su altında kaldı. Taşkında bazı iş makinesi ve ekipmanın zarar gördüğü öğrenildi.

        ŞANTİYE ALANI GÖLE DÖNDÜ

        Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında viyadük ve tünel çalışmalarının sürdüğü bölgede, ırmağın yükselen su seviyesi büyük bir baskına yol açtı. Bucak Şeyhler mevkisinde çalışma alanları tamamen suyla dolarken, Ulukapı bölgesinde bazı iş makineleri ve teknik teçhizatların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü. İşçilerin güvenli alanlara çekildiği olay sonrası, şantiyedeki çalışmalar durma noktasına geldi.

        TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

        Taşkın, yalnızca otoyol inşaatını değil, çevredeki tarım arazilerini de etkiledi. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan avokado ve narenciye bahçeleri sel sularına teslim oldu. Ekili alanların sular altında kalmasıyla üreticiler büyük mağduriyet yaşadı.

        #Antalya
