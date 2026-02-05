Antalya’da Oymapınar Barajı’ndan su bırakılmasıyla debisi yükselen Manavgat Irmağı taştı. Taşkın sonucu Antalya-Alanya otoyolu inşaat şantiyeleri ile çevredeki tarım arazileri sular altında kalırken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Barajı’ndan bırakılan suyla birlikte Manavgat Irmağı’nın debisi yükseldi. Irmağın taşması sonucu yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu’nun Bucak Şeyhler ve Ulukapı mevkilerindeki şantiye alanları su altında kaldı. Taşkında bazı iş makinesi ve ekipmanın zarar gördüğü öğrenildi.

ŞANTİYE ALANI GÖLE DÖNDÜ

Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında viyadük ve tünel çalışmalarının sürdüğü bölgede, ırmağın yükselen su seviyesi büyük bir baskına yol açtı. Bucak Şeyhler mevkisinde çalışma alanları tamamen suyla dolarken, Ulukapı bölgesinde bazı iş makineleri ve teknik teçhizatların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü. İşçilerin güvenli alanlara çekildiği olay sonrası, şantiyedeki çalışmalar durma noktasına geldi.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Taşkın, yalnızca otoyol inşaatını değil, çevredeki tarım arazilerini de etkiledi. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan avokado ve narenciye bahçeleri sel sularına teslim oldu. Ekili alanların sular altında kalmasıyla üreticiler büyük mağduriyet yaşadı.