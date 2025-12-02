Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Manavgat'taki rüşvet ve yolsuzluk davasında ilk duruşma | Son dakika haberleri

        Manavgat'taki rüşvet ve yolsuzluk davasında ilk duruşma

        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında ilk duruşma başladı. 9'u tutuklu 41 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'taki rüşvet davasında ilk duruşma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manavgat Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 41 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı geçen nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'e, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9’a düştü.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül olmak üzere çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet Savcılığı’nın gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirildi.

        Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın, ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

        İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu 9 sanığın örgüt yöneticisi sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüphelilerden Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter ile iş adamları Mesut Kara, İlker Günay, Demir Demir, verdikleri ifadelerle etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmalarını istedi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

        Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek