        Son dakika: Mardin haberleri: Genel cerrahi uzmanı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Genel cerrahi uzmanı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR'ın otomobile çarptığı kazada ağır yaralanmıştı. 10 gündür yaşam mücadelesi veren genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Akharman, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:39
        10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR'ın otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        TIR, OTOMOBİLE ÇAPRTI

        DHA'nın haberine göre kaza, 19 Aralık'ta Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşaktan dönen otomobile çarptı.

        GENEL CERRAHİ UZMANI AĞIR YARALANDI

        Kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Abdulkadir Akharman, ağır yaralandı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Akharman'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verilecek. Diğer yandan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, taziye mesajı paylaştı: "Derik Devlet Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Abdulkadir Akharman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

