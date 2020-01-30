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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı On İki Adalar'ın 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4.4'LÜK İKİNCİ DEPREM

Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. DHA'nın haberine göre; ikinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.