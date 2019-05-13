Mart ayı cari açığı belli oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre mart ayında cari açık 589 milyon dolar oldu. Son aylarda fazla ya da sınırlı açık veren cari işlemler dengesinin Mart ayında 984 milyon dolar açık vermesi bekleniyordu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı 'Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ne göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolar oldu.

Cari işlemler dengesi ekonomik aktivitede yavaşlama ve TL'deki değer kaybının ithalatı pahalı hale getirmesiyle son aylarda fazla ya da sınırlı açık verdi.

Piyasa beklentilerinin yaklaşık yarısına denk gelen rakamlarda dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesinin en büyük etken olduğu belirtildi.

Öte yandan, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 573 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3 milyar 477 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 1 milyar 76 milyon dolar olurken, ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, Mart 2018’e göre 195 milyon dolar artarak 199 milyon dolara yükseldi.

Resmi rezervlerde ise bu ayda 5 milyar 728 milyon dolar azalış gözlendi. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 353 milyon dolar tutarında net giriş kaydederken bu ayda yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 702 milyon dolar ve 1 milyar 202 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise, yurtdışı yerleşiklerin sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Diğer yatırımlarda 3 milyar 153 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 4 milyar 722 milyon dolar ve 303 milyon dolar net artış kaydetti.