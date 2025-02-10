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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu | Kırklareli haberleri | Son dakika haberleri

        Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu!

        Kırklareli'nde, bir masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:08
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        Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu!
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

        SEYYAR KAMERA DÜZENEĞİ BULUNDU

        Operasyonda masaj salonunda yapılan aramada, seyyar kamera düzeneği ele geçirildi.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İşletme sahibi H.K. ile işletme personeli Ö.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        #masaj salonu
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