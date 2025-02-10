Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu!
Kırklareli'nde, bir masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.
SEYYAR KAMERA DÜZENEĞİ BULUNDU
Operasyonda masaj salonunda yapılan aramada, seyyar kamera düzeneği ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İşletme sahibi H.K. ile işletme personeli Ö.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.