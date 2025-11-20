Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis'in gündemindeki konu "çocukların suça sürüklenmesini önlemek" olacak | Son dakika haberleri

        Meclis'in gündemindeki konu "çocukların suça sürüklenmesini önlemek" olacak

        Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu kurul sorunları belirleyecek, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek. Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:26
        Meclis suça sürüklenen çocuklar için toplanıyor
        Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu kurul sorunları belirleyecek, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek. Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

        NEDENLER TÜM BOYUTLARIYLA İNCELENECEK

        AA'nın haberine göre; çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 3 ay olacak, bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca Komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

        ÜYELER İLERLEYEN GÜNLERDE SEÇİLECEK

        Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin belirlenmesinin ardından Komisyon çalışmalarına başlayacak.

        KOMİSYONUN AMACI ÇOCUKLARIN REFAHI

        Bazı bakanlıkların, kamu kurumlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini dinleyecek olan Komisyon, çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları da ele alacak.

        ÇEŞİTLİ ALANLARDA ARAŞIRMALAR YAPILACAK

        Komisyon, çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapacak.

        Koruma altındaki çocukların güvenliklerinin en üst düzeyde tutulmasına, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerilerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak Komisyon, aile ve toplum ilişkilerini etkileyen faktörleri de inceleyecek.

        NEDENLER VE REHABİLİTASYON SÜRECİ ELE ALINACAK

        Çocukların suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçlerini ele alacak Meclis Araştırma Komisyonu, sorunları belirleyecek, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek.

