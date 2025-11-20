Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu kurul sorunları belirleyecek, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek. Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

NEDENLER TÜM BOYUTLARIYLA İNCELENECEK

AA'nın haberine göre; çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 3 ay olacak, bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca Komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

ÜYELER İLERLEYEN GÜNLERDE SEÇİLECEK

Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin belirlenmesinin ardından Komisyon çalışmalarına başlayacak.

REKLAM

KOMİSYONUN AMACI ÇOCUKLARIN REFAHI

Bazı bakanlıkların, kamu kurumlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini dinleyecek olan Komisyon, çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları da ele alacak.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA ARAŞIRMALAR YAPILACAK

Komisyon, çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapacak.