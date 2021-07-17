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Mehmet Ekrem Dinler vefat etti

Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin yönetmeni ve aynı zamanda senarist olan Mehmet Ekrem Dinler, 94 yaşında hayatını kaybetti

ACI KAYIP! Son dakika: Yönetmen Mehmet Dinler vefat etti! - Magazin haberleri
Türk Sineması'nın acı kaybı
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AA

Çektiği "Cilalı İbo" filmleriyle tanınan yönetmen Mehmet Ekrem Dinler, kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye göre; saat 12.00'da Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

MEHMET EKREM DİNLER HAKKINDA

Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya gelen Mehmet Ekrem Dinler, sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olmuştu.

Y&ouml;netmen Mehmet Ekrem Dinler ile kızı Ayşe Nil Dinler
Yönetmen Mehmet Ekrem Dinler ile kızı Ayşe Nil Dinler

Daha çok çektiği aşk filmleriyle bilinen Mehmet Dinler, kariyerinin ilk döneminde Kemal Film adına çalıştı.

Dinler, 1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturdu ve aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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