2 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı 0:00 / 0:00

DHA

Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu'nca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma yürütüldü. İnceleme ve soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç, rüşvet aldığı ve haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kayalar ve Güleç, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında Kayalar ile Güleç'in, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı suçlamasıyla hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılması kararlaştırıldı.

KAYALAR DAHİL 31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir'in Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik açılan soruşturma kapsamında, Özdere'de imar planına aykırı şekilde 5 yıldızlı otel inşaatına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum'daki 2 villanın aracılar kullanılıp 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. Aynı soruşturma dosyası kapsamında 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalesinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 28 kişi gözaltına alındı. Bu ihalelerde, kamunun yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 31'i de dün adliyeye sevk edildi. Mustafa Kayalar'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22 şüpheli ise savcılıkta ifadeleri sonrası salıverildi.

Soruşturma dosyasını göz önünde bulunduran Mülkiye Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı'ndan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'in görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kurulun İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede; tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve soruşturmanın selameti gibi etkenler göz önünde bulunduruldu. İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.