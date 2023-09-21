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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberleri: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylül 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 30'a yükseltti. Merkez böylece son 4 toplantıda toplamda 2150 baz puanlık faiz arıtımına gitmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:04
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.

        PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, geçen ay ise 750 baz puanlık artırım kararı almıştı.

        Böylece bugünkü kararla beraber son 4 toplantıda politika faizi 2150 baz puan artırılmış oldu.

        Bugün yayınlanan PPK karar metninde Kurulun, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

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        'ENFLASYON ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE'

        Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada "Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        Metinde doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı belirtildi.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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