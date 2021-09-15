Merkez Bankası'ndan rezerv hamlesi 0:00 / 0:00

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Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 yıl ve uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.

KARŞILIK ORANI 2 PUAN ARTTI

Merkez Bankası, bankaların TCMB nezdinde tuttuğu döviz mevduatları için karşılık oranını 2 puan artırmış oldu. Merkez’in döviz rezervlerini güçlendirme adımı olarak değerlendirilebilecek bu hamle ile bankalar artık döviz tevdiat hesapları için daha fazla karşılığı TCMB kasasına koymuş olacak.

TCMB, 1 Temmuz'da Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürmüş, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırmıştı.

Son olarak yine aynı amaçla 19 Temmuz’da da 200 baz puanlık artış yapılmış ve bu sayede TCMB’nin rezerv pozisyonunun 3 milyar dolar artırılması sağlanmıştı.

TCMB 9 Eylül'de ise toplam rezervleri 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara yükseldiğini duyurmuştu.

Söz konusu artırım ile hem Merkez Bankası’nın rezervinde iyileşme hedeflenirken döviz mevduatlarına yönelimin de bankalarca daha az özendirilmesi amaçlanıyor.