Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı Mersin'in Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 20.05.2025 - 07:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 07:50 facebook

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