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        Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 07:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 07:50
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        Mersin'de fabrika yangını!
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

        Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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