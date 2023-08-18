Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...

        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak havanın etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmeyi sürdürürken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz, Doğu Karadeniz'de yağmur etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 07:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 39°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        İsmail Kartal'dan olaylara tepki!
        İsmail Kartal'dan olaylara tepki!
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!