Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak havanın etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmeyi sürdürürken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz, Doğu Karadeniz'de yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.