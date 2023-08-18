Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur... Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak havanın etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmeyi sürdürürken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz, Doğu Karadeniz'de yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 39° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 35° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Kısmen Güneşli 32°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.