Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 30° Trabzon Sağanak Yağış 30° Bursa Parçalı Bulutlu 29° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.