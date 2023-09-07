SEL UYARISI! 7 Eylül Hava durumu | Son dakika: 3 bölge için yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu

SEL UYARISI! 7 Eylül Hava durumu | Son dakika: 3 bölge için yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den 3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize, Artvin, Çanakkale, Trabzon ile Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 30° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 33° Trabzon Kısmen Güneşli 26° Bursa Parçalı bulutlu 28° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 31° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.