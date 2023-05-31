Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.