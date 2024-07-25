Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yandan Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.