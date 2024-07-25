Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı - 25 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yandan Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini gösterecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 07:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 32°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Sağanak Yağış 33°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Parçalı bulutlu 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Biden yarıştan çekilmesinin ardından ilk kez halka seslendi
        Biden yarıştan çekilmesinin ardından ilk kez halka seslendi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler